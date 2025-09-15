Інтерфакс-Україна
Події
13:37 15.09.2025

Просування окупантів минулого тижня сповільнилося більш як на третину - DeepState

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 42,3 кв. км за минулий тиждень з ранку понеділка, 8 вересня, по понеділок, 15 вересня, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

Найбільше за минулий тиждень було втрачено контролю над територіями на заході Донецької та в сусідніх громадах Запорізької та Дніпропетровської області, де площа російської окупації збільшилася на 40,3 кв км. На сході Харківської та на півночі Донецької, зокрема, на куп'янському та лиманському напрямках, вона зросла на 9,14 кв. км, а між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області – на 0,36 кв км. Натомість у Сумській області окупанти втратили сталий контроль над 7,5 кв. км української території.

"Сіра зона" невизначеного контролю в районі Гуляйполя Запорізької області зросла на 1,26 кв. км, в районі сходження адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей – на 9,49 кв. км, в районі Часового Яру та Сіверська на сході Донецької області - на 11,1 кв. км, на сході Харківської та на півночі Донецької областей - на 14,29 кв. км. Між Покровськом і Костянтинівкою Донецької області вона зменшилась на 1,1 кв. км. Загалом площа "сірої зони" збільшилась за тиждень на 35,43 кв. км.

За минулому тижні було звільнено 6,57 кв км на півночі Сумського району та 6,06 кв км в районі села Володимирівка між Покровськом і Костянтинівкою Донецької області.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,4 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася щодоби на 5,06 кв. км.

Як повідомлялося, в останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 рази менше, ніж у середині серпня. На початку минулого тижня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з минулими темпами. За підсумками тижня можна зробити висновок про скорочення середніх темпів просування ворога більш як на третину.

Площа "сірої зони" в останній тиждень серпня скорочувалася в середньому на 0,45 кв. км на добу, а у перший тиждень вересня збільшувалася щодоби в середньому на 14,78 кв. км, де противник проявляв найбільшу активність.

Теги: #просування_ворога #deepstate

