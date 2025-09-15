Від ворога звільнено Панківку та прилеглі території – корпус "Азов"

На добропільському напрямку зачищено від ворога населений пункт Панківка та прилеглі території, повідомляє у понеділок 1-й корпус Національної гвардії України "Азов".

"Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільняти території на добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", - йдеться в повідомленні в телеграм.

Як повідомляють у підрозділі, противник продовжує нарощувати угруповання військ на цьому напрямку.

"З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - інформують в "Азові".