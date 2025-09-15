15 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 вересня відзначають День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України, Всесвітній день боротьби з лімфомами, Міжнародний день демократії, День вільних грошей, Міжнародний день крапки, День народження Грінпіс.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Микити.

День військ радіаційного хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України

Це свято було встановлено для вшанування військових, які спеціалізуються на захисті від радіаційних, хімічних та біологічних загроз. Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) виконують важливі завдання з підтримки військ під час операцій, а також захисту населення від наслідків застосування зброї масового ураження або аварій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості. Вони займаються збором, аналізом та видачею даних про ХБР обстановку, веденням ХБР розвідки, дозиметричним та хімічним контролем, деконтамінацією та посиленням захисту об’єктів.

Міжнародний день демократії

Щороку 15 вересня світова спільнота відзначає Міжнародний день демократії. Мета цього дня привернути увагу на те, наскільки цінними для кожної особистості є свобода думки та виявлення своїх людських прав. Невід’ємною частиною свободи є рівноправ’я та прозорі вибори, де кожен може проявити своє волевиявлення.

Всесвітній день боротьби з лімфомами

15 вересня проводиться Всесвітній день боротьби з лімфомами. Вперше його провели в 2004 році завдяки починанню міжнародної організації – Коаліції лімфоми, членами якої є пацієнти з 41 країни планети.

День народження Google

15 вересня святкується День народження Google. Почалося все зі студентських часів Ларі Пейджа та Сергія Бріна. Саме 15 вересня 1997 року два студенти Стенфорду подали заявку на реєстрацію домену "google.com".

День вільних грошей

Щороку 15 вересня в світі проводиться День вільних грошей або International Free Money Day. В цей день відбувається соціальний експеримент, який вперше був проведений у 2011 році за ініціативою декількох дослідників із Post Growth Institute.

День "Коли-небудь"

15 вересня проводиться День "Коли-небудь" або Someday. Історія виникнення цього дня невідома, але це не заважає людям в усьому світі робити "коли-небудь" реальністю. В цей день, як ні в який інший, потрібно замислитись над своїми сподіваннями, планами на майбутнє, відкладеними справами.

Міжнародний день крапки

Свято започаткували в 2009 році на основі книги "Крапка" англійського письменника та художника Пітера Г. Рейнольдса. Книга розповідає історію дівчинки на ім’я Вашті, яка, вважала, що не вміє малювати і просто ставила крапки на папері. Вчителька підтримала дівчинку, і це допомогло Вашті розкрити свій творчий потенціал. Ця історія стала символом віри у власні сили та важливості підтримки у розвитку талантів.

День народження Грінпіс

Ця дата пов’язана з подією, що відбулася 1971 року, коли група активістів вирушила на судні з Ванкувера, щоб протестувати проти ядерних випробувань біля острова Амчитка на Алясці.

Ця акція стала початком створення організації, яка згодом отримала назву Greenpeace. Грінпіс є незалежною екологічною організацією, яка використовує ненасильницькі методи для привернення уваги до екологічних проблем та захисту довкілля.

Організація фінансується виключно за рахунок внесків та пожертвувань від прихильників і принципово не приймає фінансову допомогу від урядів або корпорацій.

Цього дня народилися:

1888 - Єдиний українець кавалер ордена Хрест Вікторії Пилип Коновал;

1892 - Український музикант, композитор, поет, капельмейстер Армії УНР Михайло Гайворонський;

1955 - Український дослідник та знавець бойових мистецтв, засновник стилю та Верховний Учитель Бойового гопака Володимир Пилат.

Ще в цей день:

1916 - Уперше в історії під час бойових дій застосовують танки;

1941 - У Берліні ув'язнюють Степана Бандеру та Ярослава Стецька;

1944 - У Києві відкривають оновлений Державний музей західного і східного мистецтв (нині Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків);

1971 - У Ванкувері створюють екологічну організацію "Грінпіс";

1991 - У Києві на площі Богдана Хмельницького відбувається Всеукраїнське народне віче на підтримку Акту про державну незалежності України;

1994 - Україна приєднується до Конвенції "Про "відмивання", пошук, арешт і конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом";

1995 - Верховна Рада України скасовує ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста;

2000 – У Сіднеї відбувається церемонія відкриття XXVII Літніх Олімпійських ігор.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Микити

День пам’яті святого великомученика Микити. Відомий як Микита Готський — був воїном і християнським святим, який жив у IV столітті на берегах Дунаю, в межах сучасної Румунії. Він прийняв християнство і був охрещений готським єпископом Феофілом, учасником I Вселенського Собору.

Микита активно проповідував християнство серед своїх одноплемінників, що викликало ненависть язичників. Після поразки язичницького правителя Афанаріха, християнська віра почала ширше розповсюджуватися серед готів. Однак Афанаріх знову набрав сили і відновив переслідування християн. Святий Микита був підданий тортурам і спалений живцем 372 року. Його друг, християнин Маріан, знайшов тіло святого, яке залишилося неушкодженим вогнем, і поховав його в Кілікії. Згодом мощі святого Микити були перенесені до Константинополя, а частина їх пізніше потрапила до монастиря Високі Дечани в Сербії.

Іменини: Андрій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Людмила, Марія.