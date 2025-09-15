Інтерфакс-Україна
Події
06:17 15.09.2025

Трамп висловив претензію до Європи через купівлю російської нафти і анонсував тристоронні переговори з Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп знову висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти. Трамп сказав це журналістам на летовищі перед відльотом до Білого дому. Відео розмови опублікувала, зокрема Fox News у неділю.

"Послухайте, Європа — це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. То ж не варто очікувати, що ми об'єднаємося, ті, хто діє на повну потужність. Ну, я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Я гадаю, вони це зроблять. Проте зараз вони лише говорять, а не діють. Погляньте, адже вони купують нафту у Росії. Ми нафту у Росії не купуємо. А вони купують багато. Це не угода", - заявив Трамп, відповідаючи, зокрема, на питання чи готовий він рухатися вперед в санкціях.

Трамп також ствердно відповів на питання про можливість мирних переговорів, вкотре вказавши на антагонізм між Зеленським й Путіним.

"Будуть переговори - саміт чи просто зустріч, не має значення як ви їх назвете. Але, ймовірно, мені доведеться втрутитися. Вони настільки ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони просто не здатні розмовляти один з одним", - сказав Трамп.

Джерело: https://x.com/FoxNews/status/1967357032169951397

Теги: #переговори #сша #санкції #трамп #рф

