Інтерфакс-Україна
Події
13:02 14.09.2025

В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

1 хв читати
В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

В понеділок, 15 вересня, у західних областях України помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°. Вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 15 вересня в Києві була зафіксована в 1903 році і склала 30,0°, найнижча вночі – 1,8° в 1925 році.

У вівторок, 16 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°. Вдень 20-25°, у західних областях 16-21°.

В Києві без опадів, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 13.09.2025
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

14:48 10.09.2025
На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

На заході України в четвер пройдуть дощі, подекуди з грозами, на сході – сухо

13:19 09.09.2025
В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби без опадів, лише на півдні та заході можливі дощі – Укргідрометцентр

12:00 07.09.2025
В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

В найближчі дні в Україні очікується тепла, але дощова погода

11:43 04.09.2025
Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

13:18 02.09.2025
Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

12:39 01.09.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

13:14 31.08.2025
Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

12:33 28.08.2025
П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

12:37 26.08.2025
Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

ВАЖЛИВЕ

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Шмигаль подякував танкістам за героїзм та професіоналізм з нагоди Дня танкових військ

У результаті російського авіаудару по Інгульцю на Херсонщині загинула жінка

ОСТАННЄ

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Росіяни за добу вбили 4 жителів Донеччини – Філашкін

Румунські літаки були готові збити безпілотник, що залетів у країну, але він повернувся в Україну – міністр оборони

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

Зеленський привітав українських танкістів з Днем танкових військ: Бути танкістом - це щоденна робота в зоні ризику

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Російський дрон атакував рятувальників під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині - ДСНС

Фільм "Будинок "Слово". Нескінчений роман" Томенка став переможцем кінопремії "Золота Дзиґа"

Чернігівщина за добу зазнала 45 обстрілів, пошкоджено 23 населені пункти, вранці поранено двох мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА