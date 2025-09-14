В Україні в наступні дві доби переважно без опадів, лише на заході місцями дощі – Укргідрометцентр

В понеділок, 15 вересня, у західних областях України помірні, на Закарпатті та в Карпатах вночі місцями значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-19°. Вдень 20-25°, на заході країни 16-21°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 15 вересня в Києві була зафіксована в 1903 році і склала 30,0°, найнижча вночі – 1,8° в 1925 році.

У вівторок, 16 вересня, в Україні без опадів, лише у західних областях вдень короткочасний дощ.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°, на півдні країни до 16°. Вдень 20-25°, у західних областях 16-21°.

В Києві без опадів, вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.