Чернігівщина облаштовує антидроновий захист доріг на кордоні з Росією

У прикордонних районах Чернігівської області триває облаштування антидронового захисту доріг для запобігання атакам ворожих безпілотників, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної військової адміністрації у Facebook.

Мета заходу – убезпечити логістику прикордонників та ЗСУ, які прикривають державний кордон, а також забезпечити безпечний проїзд цивільного транспорту до населених пунктів, де існує реальна загроза обстрілів.

"Конкретні напрямки, кілометраж і кількість доріг ми не уточнюємо із міркувань безпеки. Де саме і як облаштовувати – спланували спільно із Силами Оборони, які ці дороги використовують для забезпечення логістики. Всі необхідні ресурси для цього наявні. Роботи тривають цілодобово", – зазначили в пресслужбі Чернігівської ОВА.

