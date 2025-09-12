Інтерфакс-Україна
17:10 12.09.2025

Сибіга: Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі після інциденту з російськими дронами

В Україну в четвер прибуде делегація військових з Польщі після інциденту з порушенням польського повітряного простору російськими дронами, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Українська сторона повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих безпілотників в повітряний простір Польщі. Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - сказав він на пресконференції із данським колегою Ларсом Лекке Расмуссеном у Києві.

Сибіга нагадав, що під час останньої масованої атаки проти України було застосовано близько 800 безпілотників.

"І подивіться на відсоток нашої ефективності". - додав міністр.

Він зазначив, що Україна готова ділитись своїм досвідом і працювати над "мінімізацією, нейтралізацією" цих викликів, які становлять загрозу для спільного безпекового простору.

Сибіга закликав "проявити максимальну твердість", що означає посилення українських спроможностей, посилення повітряного щита над Україною.

"Вже немає жодних сумнівів, що повітряний щит над Україною – це також щит, який захищає наш спільний європейський простір, спільний трансатлантичний простір. А це розміщення додаткових систем ППО на західній Україні, які будуть спроможні збивати повітряні об'єкти. Далі – це додаткове постачання інших компонентів, які входять в систему протиповітряної оборони", - пояснив Сибіга.

