Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про прибуття до Києва новоі міністерки закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, з якою у них заплановані переговори про розвиток співробітництва між країнами.

Сибіга у соцмережі Х написав, що у п'ятницю вранці разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вони зустріли на київському вокзалі Купер під час її першого візиту до України на посаді міністра закордонних справ Великої Британії.

"Я сказав Іветт, що ми високо цінуємо її особисту відданість та непохитну підтримку Великої Британії. Ми обговоримо весь спектр двосторонніх та міжнародних питань нашого порядку денного, включаючи мирні зусилля, трансатлантичний тиск на Росію та розширення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією", - зазначив Сибіга.

Як повідомили раніше у британському уряді, Купер під час візиту у Київ оголосить про виділення Великою Британією допомоги у розмірі 142 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України протягом зими та наступного року.

За повідомленням британського уряду, Купер оголосить про виділення Великою Британією допомоги у розмірі GBP142 млн ($193 млн) на підтримку України протягом зими та наступного року.

У рамках свого візиту міністерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.