Інтерфакс-Україна
Події
12:54 12.09.2025

Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

2 хв читати
Сибіга у Києві обговорить з новою главою МЗС Британії мирні зусилля та розширення оборонної співпраці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про прибуття до Києва новоі міністерки закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, з якою у них заплановані переговори про розвиток співробітництва між країнами.

Сибіга у соцмережі Х написав, що у п'ятницю вранці разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вони зустріли на київському вокзалі Купер під час її першого візиту до України на посаді міністра закордонних справ Великої Британії.

"Я сказав Іветт, що ми високо цінуємо її особисту відданість та непохитну підтримку Великої Британії. Ми обговоримо весь спектр двосторонніх та міжнародних питань нашого порядку денного, включаючи мирні зусилля, трансатлантичний тиск на Росію та розширення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією", - зазначив Сибіга.

Як повідомили раніше у британському уряді, Купер під час візиту у Київ оголосить про виділення Великою Британією допомоги у розмірі 142 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку України протягом зими та наступного року.

Раніше повідомлялося, що Купер відвідає Київ у п’ятницю, 12 вересня, зі своїм першим закордонним візитом після призначення на цю посаду. За повідомленням британського уряду, Купер оголосить про виділення Великою Британією допомоги у розмірі GBP142 млн ($193 млн) на підтримку України протягом зими та наступного року.

У рамках свого візиту міністерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

Теги: #купер_іветт #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:57 12.09.2025
Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

Нова глава МЗС Великої Британії прямує до Києва, оголосить про нову допомогу на $193 млн

10:36 12.09.2025
Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

Сибіга обговорить із Сікорським питання спільної безпеки

18:33 10.09.2025
Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

Сибіга: Російська агресія зачепила вже практично всіх сусідів, замовчування зараз не пройде

18:20 10.09.2025
Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

Сибіга: ми дуже очікуємо на рішення партнерів про збиття російських повітряних обʼєктів над територією України

18:08 10.09.2025
Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

Сибіга назвав "новою фазою" збройної агресіі РФ вторгнення їх дронів на територію Польщі

10:46 10.09.2025
Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

16:50 09.09.2025
Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

15:11 09.09.2025
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

13:27 09.09.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

16:12 08.09.2025
Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Сікорський про реакцію Трампа на вторгнення російських дронів: Ні, це не була помилка

Сили безпілотних систем уразили за добу 754 ворожі цілі

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

ОСТАННЄ

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Литва збереже заборону на транзит добрив із Білорусі, попри можливий тиск - прем'єр Ругінене

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Дрони атакували експортний нафтовий хаб РФ у Приморську на Балтійському морі - СБУ

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

День військ РЕБ відзначатиметься щорічно 12 вересня

РФ атакуватиме Європу, доки не отримає жорсткої відповіді, – Подоляк

США закликають країни ЄС повністю відмовитися від російських енергоносіїв і ядерних технологій

Сильний туман на заході України у ніч проти суботи та вранці, видимість 200-500 м

Військовий Нацгвардії госпіталізований після побиття п'яними парубками в центрі Івано-Франківська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА