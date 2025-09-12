Інтерфакс-Україна
Події
12:14 12.09.2025

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

1 хв читати

Радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пшидач (Marcin Przydacz) заявив, що кількість російських безпілотників, які, за повідомленнями, перетнули кордон Польщі та увійшли в її повітряний простір, зросла до 21-го.

"Ми маємо інформацію про 21 дрон… Не всі з них ще знайдені", - сказав він у п'ятницю в інтерв'ю радіостанції Radio Zet.

Пшидач також застеріг від кампанії російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що дрони були українськими, наголосивши, що польська влада "чітко" визначила, що вони були російськими і запущені з території Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю вранці говорив про 19 безпілотників.

Раніше на порталі польського видання Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час порушення польського повітряного простору 10 вересня, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.

Теги: #польща #бпла_рф

