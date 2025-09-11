Інтерфакс-Україна
14:49 11.09.2025

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні родини ексголови Дарницької РДА на понад 7 млн грн

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

"Мова йде про: дві квартири у столичному житловому комплексі загальною площею 169,5 кв. м; два нежитлові приміщення на Дніпровській набережній загальною площею 220 кв. м; круїзний катер "Bayliner 245 SB", 2007 року випуску", - повідомляє САП в телеграм-каналі у четвер.

Загальна вартість активів становить 7 177 935 грн. З’ясовано, що дружина та мати посадовця набули ці активи протягом 2020–2021 рр., проте посадовець міг прямо чи опосередковано вчиняти дії щодо них, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

"Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних доходів. Різниця між вартістю набутих активів та максимально можливими законними доходами становить 7 270 690 грн, що свідчить про їх необґрунтованість відповідно до положень ч. 2 ст. 290 ЦПК України", - зазначається у повідомленні.

Зважаючи на виявлене, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

