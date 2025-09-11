Кличко вважає інформацію про підготовку підозр депутатам Київради психологічним тиском і переслідуванням

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що інформація про підготовку підозр ряду депутатів Київради є політичним переслідуванням.

"Чиниться психологічний тиск через надумані кримінальні провадження. Зараз – про начебто безпідставне відшкодування коштів за відрядження депутатів. Наразі шириться інформація щодо підготовки до обшуків та вручення підозр, зокрема, депутатам Бродському, Андрусишину, Домогальському, Ємцю, Мусі та Маленку. Тобто, робиться все, щоб Київрада не працювала. Щоб дестабілізувати роботу депутатського корпусу та заблокувати ухвалення важливих для життєзабезпечення столиці рішень", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він звернувся до правоохоронців, заявивши, що за антизаконні дії, вчинені за політичним замовленням, доведеться відповідати.