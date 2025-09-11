Інтерфакс-Україна
13:17 11.09.2025

В найближчі дві доби на заході України очікуються дощі, на решті території без опадів

В п’ятницю, 12 вересня, в західних областях України очікуються вночі значні дощі, вдень помірні, на Рівненщині та Хмельниччині місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°C, на Одещині до 17°C. Вдень 18-23°C, у південній частині до 26°C.

У Києві у п’ятницю без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°C, вдень 21-23°C.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 вересня в Києві була зафіксована в 1909 році і склала 31,9°C, найнижча вночі – 4,3°C в 1893 році.

В суботу, 13 вересня, вночі на Вінниччині, вдень в Карпатах і на Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°C, на сході країни 5-10°C. Вдень 18-23°C.

У Києві у суботу без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°C, вдень 21-23°C.

Теги: #прогноз_погоди

