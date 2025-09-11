Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/12554

Рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення кількості особового складу і створення резервів, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News.

"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання, і ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.

Водночас він зазначив, що рівень мобілізації в Росії покриває втрати, незважаючи на те, що втрати в п'ять разів більші, ніж в Україні.

"Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - підкреслив міністр.