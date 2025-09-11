Інтерфакс-Україна
Події
10:50 11.09.2025

Президент Фінляндії прибув в Україну з візитом

1 хв читати
Президент Фінляндії Александр Стубб прибув в Україну з візитом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустріли на початку візиту в Україну президента Фінляндії Александра Стубба", - написав Єрмак у телеграм у четвер.

"У центрі розмов президента Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проекти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави. Також будемо говорити про посилення тиску на рф, санкції та важливість стійкого миру", - зазначив він.

