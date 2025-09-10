Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

Фото: https://www.facebook.com/

ПрАТ Концерн " Електрон" (Львів) підписав угоду з міським головою Львова Андрієм Садовим на виготовлення для міста 48 автобусів, розрахованих кожен на 100 пасажирів.

Згідно з повідомленням концерну у Facebook в середу, проект реалізується за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, вартість одного автобуса складає близько EUR300 тис. з податками.

Зазначається, що автобуси обладнані кондиціонерами, шумоізоляцією, пандусами та місцями для візка колісного.

"Кожна бюджетна гривня має працювати для армії. Саме тому автобуси ми купуємо не за кошти міста, а за кредит Європейського інвестиційного банку. Повернемо його протягом 10 років", - зазначив Садовий у себе на сторінці у Facebook.