Інтерфакс-Україна
Події
19:47 10.09.2025

Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ

1 хв читати
Львів підписав з концерном "Електрон" угоду на поставку 48 автобусів за кредит ЄІБ
Фото: https://www.facebook.com/

ПрАТ Концерн " Електрон" (Львів) підписав угоду з міським головою Львова Андрієм Садовим на виготовлення для міста 48 автобусів, розрахованих кожен на 100 пасажирів.

Згідно з повідомленням концерну у Facebook в середу, проект реалізується за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку, вартість одного автобуса складає близько EUR300 тис. з податками.

Зазначається, що автобуси обладнані кондиціонерами, шумоізоляцією, пандусами та місцями для візка колісного.

"Кожна бюджетна гривня має працювати для армії. Саме тому автобуси ми купуємо не за кошти міста, а за кредит Європейського інвестиційного банку. Повернемо його протягом 10 років", - зазначив Садовий у себе на сторінці у Facebook.

 

 

Теги: #львів #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:09 10.09.2025
Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

Двоє неповнолітніх у Львові намагалися підірвати таунхаус, де проживав військовий

12:18 05.09.2025
Слотування для автобусів запрацює ще на двох пунктах пропуску з Польщею

Слотування для автобусів запрацює ще на двох пунктах пропуску з Польщею

15:03 03.09.2025
Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

Львівський "Електронмаш" презентував нову модель електробуса - Кисилевський

17:55 02.09.2025
У Львові попрощалися з Парубієм

У Львові попрощалися з Парубієм

16:11 01.09.2025
У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

У Львові на Збоїщах завершили ексгумацію поховань польських військових, полеглих у вересні 1939 р.

15:37 31.08.2025
Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

Парубія відспівають у Соборі Св.Юра та поховають на Личаківському цвинтарі у Львові 2 вересня – мер

10:00 31.08.2025
Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

09:43 26.08.2025
Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

Спільна українсько-польська експедиція завершує пошуково-ексгумаційні роботи у Львові - Мінкультури

09:15 25.08.2025
Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

Температурний рекорд зафіксовано у Львові 25 серпня – +4,3°С

12:23 21.08.2025
УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

УЧХ допомагає постраждалим від повітряної атаки РФ на Львів

ВАЖЛИВЕ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

Кабмін затвердив програму дій уряду - Свириденко

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

Шмигаль після зустрічі з Рютте: Партнери розуміють, що Кремль не збирається зупинятись

Рютте підтвердив, що Польща запросила консультації згідно зі ст.4 договору НАТО

ОСТАННЄ

Рютте у зв'язку з інцидентом у Польщі: Союзники рішуче налаштовані захищати кожен сантиметр території Альянсу і готові посилити підтримку України

У Краматорську в результаті обстрілів 6 поранених, серед них двоє підлітків

Вбивство двох учнів в Шаргороді на Вінниччині: поліція оголосила підозру колишньому вчителю

В Держетнополітики вважають, що Україна має перейти до моделі державно-церковного партнерства

Мерц після обговорення у НАТО дій РФ проти Польщі: НАТО є і залишається готовою до оборони

Окупанти весь день атакували Нікопольщину, били дронами та артилерією, є постраждала

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили питання санкцій проти РФ

Конгрес США готовий ухвалити нові санкції проти РФ – сенатор Грем

За програмою "єВідновлення" видано компенсацій на 44,3 млрд грн

МЗС та фонд "Сучасна Україна" передали для 21 ОМБр 20 FPV-дронів на оптоволокні та генератори для лікарень прифронтових міст

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА