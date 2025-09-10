Інтерфакс-Україна
Події
16:20 10.09.2025

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

2 хв читати
Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову та міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву та їхнім підлеглим у пособництві українським правоохоронцям під час силового придушення протестів у Києві у листопаді 2013 – лютому 2014 року, повідомляє ДБР.

В телеграм-каналі в середу Бюро повідомляє, що керівники ФСБ і МВС РФ "через своїх підлеглих сприяли перевищенню службових повноважень, застосуванню надмірної сили, спецзасобів та зброї, що призвело до вбивств і поранень учасників акцій Революції Гідності в України".

"За їхньою домовленістю з тодішнім керівництвом СБУ та МВС до України прибували групи співробітників фсб та мвс рф, які брали участь у плануванні силових дій, рекомендували залучити додаткові підрозділи "Беркуту" та внутрішніх військ", - зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, росіяни особисто відвідували центральні райони Києва, зокрема Майдан Незалежності, оцінювали обстановку на місці та надалі здійснювали коригування плану силових дій - Оперативного задуму нейтралізації акцій протестів у спосіб силового розгону мітингувальників.

"За їхніми рекомендаціями в обумовленому місці в Києві був облаштований запасний командний пункт для керування операціями з протидії акціям протестів", - йдеться в повідомленні.

Також в ДБР зазначають, що керівництво силових відомств РФ забезпечувало постачання в Україну російських гранат.

"Так з росії були незаконно поставлені ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати виробництва держави-агресора. У січні — лютому 2014 року ці засоби незаконно застосовували проти мітингувальників", - уточнюють в Бюро.

За інформацією ДБР, план розгону під виглядом антитерористичної операції було реалізовано 18–19 лютого 2014 року, внаслідок чого загинули 13 людей і понад 250 отримали поранення.

Після Революції гідності російські посадовці переховували причетних українських силовиків, надавали їм паспорти та посади в РФ.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Теги: #бортніков_олександр #підозра #дбр

