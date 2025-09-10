Єрмак: ще одного юнака вдалося повернути з окупації

Фото: сайт Президента України

Двадцятирічного юнака вдалося повернути на підконтрольну уряду територію України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 20-річного юнака з тимчасово окупованої території", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

За його словами, хлопець провів понад три роки під постійним тиском в окупації, окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. "Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому. Сьогодні завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні", - додав Єрмак.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в свою чергу повідомив, що на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули чотирнадцятирічну дівчину.

"Дитина понад три з половиною роки була розлучена з мамою, оскільки напередодні великої війни жінка виїхала до Києва на заробітки. Дівчинка залишилася з дідусем у рідному тимчасово окупованому містечку. Дитину змушували у школі прославляти росію, а дідусю неодноразово погрожували забрати онуку до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері. На щастя, дівчинка вже поруч із мамою та отримує необхідну допомогу", - написав він в Телеграм.

За словами Прокудіна, порятунок відбувся у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back та завдяки зусиллям ГС "Українська мережа за права дитини".

25 липня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомила, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1 458 дітей, але ще понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем ворога, повідомляє Офіс президента.

Після цього з окупованої території в Україну в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернулися ще понад 40 дітей, підлітків та юнаків, а також дехто з їх батьків.