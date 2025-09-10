Інтерфакс-Україна
Події
15:52 10.09.2025

Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс

Віце-президент США Джеймс Девід Венс заявляє про звуження перемовних позицій РФ та України до кількох питань, зокрема, територіальних та гарантій безпеки.

"Я думаю, що зараз ми досягли точки, коли принаймні звузили це до кількох ключових питань. Одне з них – територіальне. Росіяни хочуть близько 6 тисяч квадратних кілометрів, які вони ще не захопили військовою силою. Саме цього хочуть росіяни. Українці ж, навпаки, хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого, бо вони хочуть бути впевненими, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи кілька років, вимагаючи більше", - сказав Венс в ефірі телевізійної мережі One America News у середу.

Як повідомлялося, станом на кінець липня 2025 року під контролем українського уряду перебувало близько 8,5 тис кв км території лише Донецької області. Площа контролю російських окупантів на всіх напрямках останніми тижнями збільшується в середньому на 10,7 кв км щодоби.

В середині серпня президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова обговорювати територіальні питання, виходячи з контактної лінії, і юридичне визнання окупованих територій не обговорюється. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президент США Дональд Трамп поділяє ці позиції "великою мірою".

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що потенційна мирна угода між Україною та РФ не буде ідентичною озвученим вимогам РФ для укладання такої угоди і на Україну, зокрема, ніхто не тисне, щоб вона відмовлялася від своїх територій, зокрема, вже окупованих РФ, але обидві сторони мають зрештою піти на певні поступки.

Теги: #україна #війна #перемовини #венс #рф

