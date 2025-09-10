Мінкультури пропонує запровадити можливість підтримки довгострокових проєктів УКФ
Перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко пропонує внести зміни до закону "Про Український культурний фонд", зокрема, запровадження можливості підтримки довгострокових проектів УКФ, повідомляє пресслужба відомства в середу.
"За вісім років роботи УКФ вже чітко видно, що є низка нагальних проблем, які потрібно вирішити. Просимо всіх бути активними та надсилати свої пропозиції. Обговорення триватиме до 20 вересня", — сказала Григоренко.
Серед змін, які пропонує Мінкультури: врегулювання процедури затвердження пріоритетних напрямів діяльності Фонду; запровадження можливості підтримки довгострокових проектів УКФ; вдосконалення процесу формування наглядової ради Фонду; уточнення та розмежування повноважень наглядової ради, дирекції та виконавчого директора УКФ; посилення антикорупційної складової.
В свою чергу, виконавча директорка Фонду Анастасія Образцова акцентувала на важливості змін до механізмів підтримки проєктів: "Наразі найбільша проблема — це довгострокові гранти. Слід збільшувати і суми, і строк на їхню реалізацію".
Як повідомлялося, 20 березня виконавча директорка УКФ Анастасія Образцова запропонувала законодавчо закріпити фінансування Фонду на рівні не менше 0,1% видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік, доопрацювати нормативно-правові акти для підтримки довготривалих проєктів, а також врегулювати процес розроблення та затвердження пріоритетних напрямів діяльності УКФ.