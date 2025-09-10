Інтерфакс-Україна
11:02 10.09.2025

НАТО не розглядає вторгнення БпЛА в Польщу як російську атаку – ЗМІ

НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі як напад, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на джерело в НАТО.

Як пише агентство, перші ознаки вказують на навмисне вторгнення від шести до десяти російських безпілотників.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили в бій з потенційними загрозами в повітряному просторі союзників", – зазначило джерело, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у цьому регіоні виявили безпілотники за допомогою своїх радарів, але не вступили з ними в бій.

За інформацією джерела, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники, які спільно експлуатуються НАТО.

Теги: #польща #нато #бпла_рф

