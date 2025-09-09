Інтерфакс-Україна
Події
21:33 09.09.2025

2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією

2 хв читати
2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
Фото: Unsplash

На 30-му засіданні "Рамштайн" вдалося забезпечити 2 млрд фунтів стерлінгів через Міжнародний фонд для України (IFU) під керівництвом Великої Британії для постачання пріоритетного військового обладнання до України/

"Ескалація Путіна тільки зміцнює нашу рішучість. Сьогодні Контактна група з питань оборони України забезпечила 2 млрд фунтів стерлінгів через Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії для постачання пріоритетного військового обладнання до України", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

У відомстві висловили вдячність міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за співголовування на "Рамштайні".

Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Велика Британія, доставив обладнання, зокрема понад 1000 систем протиповітряної оборони, понад 600 БПЛА, системи радіоелектронної боротьби та радари протиповітряної оборони. Як зазначили в уряді Британії, подальші поставки очікуються найближчими тижнями.

Міжнародний фонд для України адмініструється та очолює Міністерство оборони Великої Британії для закупівлі обладнання з використанням коштів, наданих Австралією, Канадою, Данією, Німеччиною, Ісландією, Литвою, Нідерландами, Норвегією, Новою Зеландією, Португалією, Швецією та Великою Британією.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

 

Теги: #постачання #ifu #техніка #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 09.09.2025
Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV

19:32 09.09.2025
Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

18:41 09.09.2025
Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

18:37 09.09.2025
Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передано Україні - Пісторіус

Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передано Україні - Пісторіус

20:15 02.09.2025
Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

Паліса: Ми все більше замінюємо технікою функції, які раніше виконував боєць

17:46 27.08.2025
Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" в Угорщину і Словаччину можуть відновитися 27 або 28 серпня - компанія MOL

14:26 25.08.2025
Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

20:07 13.08.2025
Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

Через функціонал DOT-Chain Defence за два тижня поставлені перші 1 000 дронів

11:40 05.08.2025
Кабмін розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості - Свириденко

Кабмін розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості - Свириденко

20:46 30.07.2025
Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

Україна продовжує працювати з партнерами щодо постачання зброї - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Свириденко закликала посилити санкційний тиск, який вже коштував РФ $160 млрд

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Міністри оборони Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі проведуть переговори у Лондоні у середу, Шмигаль також візьме участь

Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

Біженцями наразі лишаються 5,7 млн українців, переселенцями 3,8 млн, повернулися 4,1 млн – МОМ

Консультації щодо прав угорської національної меншини пройдуть у середу - Сибіга провів розмову з Сіярто

Ворог втратив з початку року 299 тис. військових

Україна передала Єврокомісії другий внесок у межах Пакета розширення ЄС 2025 року

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА