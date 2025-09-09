Інтерфакс-Україна
Події
19:21 09.09.2025

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

1 хв читати
Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ
Фото: МЗС України

Постійна рада ОБСЕ на спеціальному засіданні у вівторок, 9 вересня, продемонструвала рішучу підтримку України у відповідь на російський терор, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Незважаючи на відчайдушні зусилля, Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні. Наші партнери - від Фінляндії до Австралії та Японії - зайняли принципову позицію, рішуче засудивши ескалацію терору з боку Росії. Всі вони чітко підкреслили, що альтернативи припиненню російської агресії не існує", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

"Україна високо цінує цю широку підтримку та солідарність. Ми також вдячні за співчуття жертвам останніх російських терористичних атак та їхнім близьким", - додав міністр.

 

Теги: #обсє #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:37 08.09.2025
Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

Сибіга: Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ на прохання України

19:31 07.09.2025
Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

03:36 06.09.2025
МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

20:05 05.09.2025
GIDNA відкриває набір для жінок з Миколаївщини

GIDNA відкриває набір для жінок з Миколаївщини

01:56 03.09.2025
Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

Свириденко пообіцяла підприємцям в прифронтових регіонах посилену підтримку

20:08 01.09.2025
На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники запевнили Київ у підтримці в протидії російському терору

12:55 01.09.2025
Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

Київська ТПП посилює підтримку підприємництва та міжнародного партнерства та активізує бізнес улітку попри виклики війни

02:28 31.08.2025
Єврокомісар та глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

Єврокомісар та глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

08:52 30.08.2025
За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

02:23 30.08.2025
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

ВАЖЛИВЕ

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

"Рамштайн" має дати конкретні результати щодо ППО і PURL - Зеленський

Шмигаль на "Рамштайні": Україні потрібні 10 систем Patriot та ракети до них, це терміново

ОСТАННЄ

Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Анонсована Сіярто зустріч з Сибігою не відбудеться, до Будапешту вирушить міністр євроінтеграції Качка

ППО 3-ої ОШБр збила понад 600 ворожих БпЛА за серпень

Шмигаль: Україна вітає прогрес Єврокомісії у впровадженні інструменту SAFE

Рютте у Лондоні обговорив зі Шмигалем подальшу підтримку України

Авіабомбардування стали причиною 15% смертей серед цивільних, переважно в прифронтових районах - місія ООН

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Українцям рекомендують не їздити до Непалу, де продовжуються масові протести - посольство

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА