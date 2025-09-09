Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Фото: МЗС України

Постійна рада ОБСЕ на спеціальному засіданні у вівторок, 9 вересня, продемонструвала рішучу підтримку України у відповідь на російський терор, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Незважаючи на відчайдушні зусилля, Росія не уникне відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні. Наші партнери - від Фінляндії до Австралії та Японії - зайняли принципову позицію, рішуче засудивши ескалацію терору з боку Росії. Всі вони чітко підкреслили, що альтернативи припиненню російської агресії не існує", - написав Сибіга в соцмережі Х у вівторок.

"Україна високо цінує цю широку підтримку та солідарність. Ми також вдячні за співчуття жертвам останніх російських терористичних атак та їхнім близьким", - додав міністр.