Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав із результатами виборів в Норвегії премʼєр-міністра цієї країни Йонаса Гара Стере, за підсумками яких він залишиться на посаді голови уряду.

"Привітав із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі для людей Норвегії", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок за результатами розмови.

За його словами, голова норвезького уряду висловив співчуття у зв'язку з ударами РФ по Україні. "Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки. Скоординували наші наступні контакти", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, Лейбористська партія Норвегії забезпечила собі ще чотири роки при владі, випередивши праві сили на парламентських виборах. Згідно з попередніми підрахунками, лейбористи здобули 89 мандатів проти 80 у правих сил, тоді як для більшості необхідно мінімум 85.

Лейбористи на чолі з прем’єр-міністром Стере вийшли найбільшою партією, тоді як Партія прогресу, за прогнозами, подвоїла свій результат порівняно з попередніми виборами. Консервативна партія показала найгірший результат за останні 20 років.

Загалом у достроковому голосуванні взяли участь рекордні 1,9 млн виборців.