Зеленський: Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними санкціями і тарифами проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість продовженням слів підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти Росії як тиск за її агресію.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш наглі. Важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією", - сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

За словами Зеленського, масований удар РФ є чіткою ознакою, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться.

"Тому їхні втрати повинні відчуватись. Саме це переконливо. А також – наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - підкреслив президент.