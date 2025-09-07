Інтерфакс-Україна
Події
13:27 07.09.2025

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про серйозну ескалацію війни, розв'язаною Росією проти України, закликавши союзників до єдності до тиску на РФ.

"Росія посилює терор проти України, і це вимагає рішучої реакції з боку наших союзників. Вперше за одну ніч було задіяно понад 800 (!) безпілотників і ракет. У Києві, Одесі, Кременчуку, Кривому Розі, Запоріжжі та інших містах загинули і постраждали цивільні особи, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вперше з початку повномасштабної війни Росія пошкодила будівлю українського уряду в Києві. Це саме по собі є серйозною ескалацією. ", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга заначив, що найбільший цинізм полягає в тому, що ці жорстокі атаки відбуваються саме тоді, коли президент США Дональд Трамп докладає "всіх зусиль для досягнення миру".

"Замість того, щоб відповісти на ці зусилля і погодитися на зустріч лідерів, Путін відкидає дипломатію і посилює терор. Тільки тиск на Москву може покласти край ескалації терору. Російська військова машина працює на доходах від нафти і газу. Ми закликаємо наших союзників припинити фінансування, щоб покласти край війні", - акцентував він.

Очільник МЗС закликав партнерів до посилення санкційного тиску на РФ.

"Російський терор вимагає рішучої реакції. Нові суворі санкції проти Росії та нове посилення України, особливо в галузі протиповітряної оборони. Очікування не принесе результатів — дія необхідна вже зараз", - наголосив Сибіга.

Теги: #сибіга #війна #рф

