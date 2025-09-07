Інтерфакс-Україна
11:44 07.09.2025

Через ворожу повітряну атаку в Одесі постраждали 3 людини, є значні руйнування – ОВА

Внаслідок масованої повітряної атаки армії РФ в Одесі постраждали три людини, є руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у неділю вранці.

"Вночі ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали троє людей. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, сталося займання квартир. Вогонь знищив автомобілі та складську будівлю. Значних руйнувань зазнав Палац спорту. 22 людини евакуйовано, їм надано необхідну допомогу", - написав Кіпер.

За його інформацією, над ліквідацією наслідків ударів працюють усі профільні служби. Правоохоронці документують черговий злочини росіян проти мирних жителів.

Теги: #постраждалі #одеса #кіпер_олег #обстріл

