Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував активний тиждень у взаємодії з партнерами України.

"Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", - заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому в офіційному телеграм-каналі.

Президент відреагував на атаки ворога по українських містах впродовж дня.

"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони – ППО наше працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - додав Зеленський.