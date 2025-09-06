Інтерфакс-Україна
Події
21:19 06.09.2025

Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

1 хв читати
Зеленський анонсував тиждень активної взаємодії з партнерами України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував активний тиждень у взаємодії з партнерами України.

"Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату "Рамштайн". Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських "шахедів", проти російських ракет", - заявив Зеленський у відеозверненні, опублікованому в офіційному телеграм-каналі.

Президент відреагував на атаки ворога по українських містах впродовж дня.

"Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони – ППО наше працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу! Слава Україні!", - додав Зеленський.

 

Теги: #purl #рамштайн #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:40 06.09.2025
Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

07:30 06.09.2025
Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

Зеленський відхилив пропозицію Путіна щодо свого візиту до Москви

21:17 05.09.2025
Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

Зеленський відвідав зруйнований ракетами американський завод Flex у Мукачеві

18:22 05.09.2025
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

18:07 05.09.2025
Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

Зеленський обговорив з Фіцо гарантування безпеки України: Словаччина не залишиться осторонь

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

16:34 05.09.2025
Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

16:33 05.09.2025
МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

16:06 05.09.2025
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

16:03 05.09.2025
Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із главою МЗС Швеції спільні оборонні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Озброєння Сил оборони на 60% - українського виробництва

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

ОСТАННЄ

Одна загибла і четверо постраждалих через ворожі обстріли у Харківській області – прокуратура

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських ударних дронів на Запоріжжя зросла до трьох

Одна людина отримала поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Запоріжжю

Польські мітингувальники завершили блокування руху вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

Зеленський: Уже 26 країн готові діями гарантувати Україні безпеку

Заарештовано народного депутата Христенка, розшукуваного за підозрою у держзраді

Пасажиропотік через кордон з початком вересня впав на 10%

Біля прифронтового села на Харківщині горіла суха трава на площі 2,5 га через ворожий обстріл

Росіяни просунулись у Сумській, Луганській і Дніпропетровській областях - DeepState

Польські мітингувальники блокують рух вантажівок у пункті пропуску "Медика-Шегині"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА