Коледж УЧХ відкрився у Києві

Фото: Червоний Хрест України

Фаховий коледж Українського Червоного Хреста (УЧХ) відкрився в Києві.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, у навчальному закладі за сучасними стандартами готують майбутніх медсестер і медичних братів.

У Фаховому коледжі студенти отримують знання та практичні навички догляду за пацієнтами. Учні мають доступ до сучасних симуляційних лабораторій та клінічної практики. Крім того, вони мають можливість працевлаштування в медичних закладах України та за кордоном, а також підготуватися до ліцензування та міжнародної сертифікації.