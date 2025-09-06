Інтерфакс-Україна
10:42 06.09.2025

УЗ: відновлення колій і контактної мережі після обстрілів на Донеччині триватиме до кінця доби

Відновлення колій та контактної мережі після ворожих обстрілів на Донеччині триватиме орієнтовно до кінця доби, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Всі причетні служби та техніка вже задіяні у відновленні. 8 резервних автобусів зі Словʼянська допомагатимуть у транспортуванні через ушкоджену ділянку", - йдеться у повідомленні УЗ у телеграм в суботу.

Приміські поїзди краматорського напрямку будуть обмежені до станції Бантишеве до кінця доби. Перелік усіх рейсів, яких торкнулися зміни, є на приміському каналі Укрзалізниці. (https://t.me/UZprymisky)

"Поїзди далекого сполучення на Донеччині прямуватимуть із затримками, а інтерсіті до/з Краматорська пройде ділянку під резервним тепловозом без електроживлення в салоні поїзда", - інформує УЗ.

Як повідомлялось, російські обстріли спричинили знеструмлення на залізничній дільниці перед Слов'янськом Донецької області.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7287

Теги: #уз #донецька #колії

