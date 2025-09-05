Інтерфакс-Україна
Події
21:36 05.09.2025

Велику групу дітей повернули з російської окупації

1 хв читати
Фото: https://t.me/ermaka2022

З російської окупації вдалося повернути велику групу дітей в межах президентської програми Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - написав він в телеграмі.

За словами Єрмака, серед цих дітей - сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері; діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими; підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей", - зазначив Єрмак.

 

Теги: #єрмак #діти #повернення

