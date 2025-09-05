Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Фото: https://president.gov.ua/

Україна готова забезпечувати енергетичну стабільність Словаччини, але не російськими енергоресурсами, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові забезпечувати енергостабільність і для Словаччини, і для інших партнерів, і мати спільні проєкти. У нас тільки один принцип – це не російські енергоресурси", - сказав він під час пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

Зеленський також повідомив, що обговорив з Фіцо тематику безпекових гарантій для України, і що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу.

"Більшість Європи вже в гарантіях, і ми працюємо з партнерами. Вважаємо, що було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки", - наголосив президент України.