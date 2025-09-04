Росія атакувала енергетичні об'єкти Сумщини - Міненерго

РФ атакувала енергетичні об'єкти Сумської області, зокрема під дроновим обстрілом опинилася інфраструктура міста Суми, повідомило Міністерство енергетики України в четвер.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - зазначили в Міненерго в Телеграм-каналі.

Наразі ремонтні бригади продовжують працювати на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу енергосистеми.

Як повідомлялося з посиланням на "Сумиобленерго", Суми та Сумський район частково залишились без енергопостачання через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру, відновлювані роботи тривають. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова.