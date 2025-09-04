Інтерфакс-Україна
10:23 04.09.2025

Прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах Миколаєва за два тижні - Свириденко

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала, що за два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх водопровідних системах Миколаєва.

"Жителі Миколаєва вперше з 2022 року отримають прісну воду в кранах", - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами огляду нового магістрального водогону, який невдовзі живитиме місто.

Вона нагадала, що у 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто; у 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн (по результату проект обійшовся в 6,5 млрд грн) на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг; у січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону.

"Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь", - розповіла прем'єр.

За її словами, труби і насоси розміщені під землею, і зараз добудовуються укриття для працівників, крім того є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак.

"Будівництво вже на завершальному етапі. Наша мета - безперебійне водопостачання у всіх українських громадах. Для масштабування цієї роботи вчора на засіданні уряду затвердили перелік обʼєктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд та мереж водопостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях", - додала Свириденко.

Теги: #миколаїв #водопостачання

