Трамп: У мене немає послань до Путіна, ви побачите що станеться, якщо ми будемо незадоволенні його рішеннями

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін "знає його позицію" і прийме рішення "яким би воно не було".

"У мене немає жодного послання до президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше, яким би воно не було. Ми будемо або задоволені цим, або незадоволені, і якщо ми будемо незадоволені, ви побачите що станеться", - заявив Трамп в ході зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, відповідаючи на запитання журналіста.

Він також прокоментував звинувачення у бездіяльності щодо Росії, наголосивши, що США ще не використали весь санкційний потенциал.

"Звідки ви знаєте, що немає ніяких дій? Ви б сказали, що введення вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця окрім Китаю, ви б сказали, що не було ніяких дій? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це бездіяльністю? І я ще не закінчив ні другу, ні третю фазу. Але коли ви кажете, що нічого не робиться, я думаю, що вам варто знайти собі нову роботу. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купить (російські енергоносії – ІФ-У), у Індії будуть великі проблеми. Так і сталося. Тож не розповідайте мені про це", - наголосив Трамп.