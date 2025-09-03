Інтерфакс-Україна
Події
13:20 03.09.2025

Рада включила ГУР МО до окремих суб’єктів державіації

Верховна Рада включила Головне управління розвідки Міністерства оборони України до окремих суб’єктів державної авіації, які належать до сектору безпеки та оборони.

За відповідний законопроєкт №13385 про внесення змін до Повітряного кодексу щодо удосконалення окремих питань діяльності в галузі державної авіації України у цілому

проголосували 258 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Як зазначається у пояснювальній записці, на сьогодні розвідувальний орган МО України не є окремим суб’єктом державної авіації, хоча має повітряні судна та військові частини, які їх експлуатують, з метою виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони держави. Ухвалений закон виправить цю ситуацію.

Онлайн-трансляцію пленарного засідання в Youtube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"). 

Теги: #гур_мо #державіація

