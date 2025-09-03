Інтерфакс-Україна
Події
10:22 03.09.2025

ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

1 хв читати
ДБР розслідує обставини загибелі 23-літнього харків'янина під час спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

В телеграм-каналі в середу ДБР повідомляє, що 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.

"На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці", - зазначається в повідомленні.

За інформацією Бюро, загиблий - 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли.

"Допитано прикордонників та свідків події", - зазначають у відомстві.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Теги: #дбр

