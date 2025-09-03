Інтерфакс-Україна
Події
03:22 03.09.2025

П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА

П'ятеро цивільних постраждали внаслідок росйської дронової атаки на Знамʼянську громаду, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Телеграм, станом на 03:12 середи.

"Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих від ворожого удару будинків -17. Один зруйнований. Навколишні зі Знамʼянкою населені пункти вже заживлені. Обстеження території триває", - написав Райкович в своєму телеграм-каналі.

Незадовго до того він повідомляв, що ворожі удари були спрямовані, зокрема, на об'єкти "Укрзалізниці".

