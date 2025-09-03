03:22 03.09.2025
П'ятеро травмованих внаслідок атаки роосійських БпЛА у Кіровоградській області - ОВА
П'ятеро цивільних постраждали внаслідок росйської дронової атаки на Знамʼянську громаду, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович в Телеграм, станом на 03:12 середи.
"Медики надають їм допомогу. Життю людей нічого не загрожує. Постраждалих від ворожого удару будинків -17. Один зруйнований. Навколишні зі Знамʼянкою населені пункти вже заживлені. Обстеження території триває", - написав Райкович в своєму телеграм-каналі.
Незадовго до того він повідомляв, що ворожі удари були спрямовані, зокрема, на об'єкти "Укрзалізниці".
Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/18698