Інтерфакс-Україна
Події
02:34 03.09.2025

Пожежа внаслідок падіння уламків ворожого ударного БПЛА сталася у Київській області - ОВА

1 хв читати

Падіння уламків російського ударного дрона у Вишгороді спричинило пожежу, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у Телеграм.

"У Вишгороді унаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежа ліквідована. Попередньо без потерпілих. Усі оперативні служби залучені. Більш детальна інформація згодом", - написав Калашник у телеграм-каналі станом на 02:27 середи.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6843

Теги: #наслідки #київська #атака #бпла

