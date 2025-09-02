ДБР передали в суд справу двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира та першого заступника однієї із військової частини на Київщині, які сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

"Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому було зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів родині загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень. На частину з цих коштів "претендували" також і фігуранти.

Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Фігурантам інкриміновано бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. (ч. 4. ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.