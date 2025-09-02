Інтерфакс-Україна
Події
15:22 02.09.2025

ДБР передали в суд справу двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого

1 хв читати
ДБР передали в суд справу двох екскомандирів військової частини з Київщини, які для збагачення приховали самогубство підлеглого

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно колишнього командира та першого заступника однієї із військової частини на Київщині, які сфальсифікували результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

"Обвинувальний акт скеровано до суду", - повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановило слідство, посадовці, знаючи про факт самогубства підлеглого, змовивилися і виготовили та затвердили сфальсифікований акт. У ньому було зазначено, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі підроблених документів родині загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень. На частину з цих коштів "претендували" також і фігуранти.

Наразі на їхнє майно накладено арешт для відшкодування завданих державі збитків.

Фігурантам інкриміновано бездіяльність військової влади, а саме умисне невиконання військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. (ч. 4. ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Теги: #досудове_розслідування #київщина #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 02.09.2025
Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

Судитимуть екскерівника Хмельницької окружної прокуратури, який незаконно отримав інвалідність - ДБР

14:35 02.09.2025
Правоохоронець з Києва вивозив ухилянтів під виглядом спецпризначенців – ДБР

Правоохоронець з Києва вивозив ухилянтів під виглядом спецпризначенців – ДБР

09:46 29.08.2025
Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

05:48 28.08.2025
Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, є постраждалий - Калашник

Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, є постраждалий - Калашник

17:50 26.08.2025
На Київщині Ford Fiesta зіткнувся з мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці

На Київщині Ford Fiesta зіткнувся з мікроавтобусом, водійка легковика загинула на місці

14:38 26.08.2025
Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

Правоохоронець з Одещини продавав ухилянтам "футбольні тури" за кордон - ДБР

13:19 26.08.2025
Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

Військовослужбовиця з Полтавщини замість служби відвідувала закордонні курорти - ДБР

10:08 26.08.2025
За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

16:10 25.08.2025
Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

Справу щодо заволодіння 1,34 млрд грн Міноборони на закупівлі боєприпасів передано до суду - Нацполіція

14:26 25.08.2025
Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

Директорка підприємства організувала постачання неякісного вершкового масла Нацгвардії - ДБР

ВАЖЛИВЕ

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Батьки першокласників з приватних шкіл можуть подаватися на держвиплату "Пакунок школяра" - Мінсоцполітки

Суд арештував без права застави підозрюваного у вбивстві Парубія – Офіс генпрокурора

Через ворожий обстріл Куп’янська загинули дві пенсіонерки

УКУ відмовив дочці режисерки Ворожбит у проживанні у гуртожитку через ЛГБТ-символіку в її соцмережах

Ердоган: Путін та Зеленський "ще не готови" до особистої зустрічі – ЗМІ

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

На передову поставлено 5,6 тис. дронів на 216 млн грн за перший місяць роботи через систему DOT-Chain Defence - Шмигаль

Європа та ЄС зможуть разом гарантувати безпеку Україні у разі позитивного результату переговорів про мир - президент Литви

За кошти держвиплати "Пакунок школяра" можна буде придбати книги - Мінсоцполітики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА