15:03 02.09.2025

До України з окупованих територій вдалося повернути ще одну групу дітей – Єрмак

Фото: https://www.president.gov.ua/

У межах ініціативи Bring Kids Back UA ще одна група українських дітей і молодих людей віком від 3 до 18 років повернулася з тимчасово окупованих територій та з території РФ, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Роками вони жили під тиском і страхом. Окупанти змушували відвідувати російські школи, погрожували й принижували батьків. Серед врятованих - мати з двома синами, яких депортували до росії та забрали українські документи. Родина залишалася без елементарних умов для життя - грошей, одягу, їжі. Вони двічі намагалися самостійно повернутися додому, і лише з третьої спроби та завдяки допомозі партнерів ініціативи їм вдалося врятуватися", - написав Єрмак в телеграм-каналі.

Крім того, серед повернутих дитина з інвалідністю, яка роками була змушена жити на окупованій території без належного лікування та необхідних ліків.

"Сьогодні вона вже з мамою, у безпеці та під опікою українських лікарів", - зазначив Єрмак.

Він подякував команді Офісу Омбудсмана України та всім міжнародним партнерам за допомогу у порятунку дітей.

"Ми продовжимо робити все, щоб кожна українська дитина повернулася додому", - наголосив він.

