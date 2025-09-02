Правоохоронець з Києва вивозив ухилянтів під виглядом спецпризначенців – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України та Національної поліції повідомили про підозру старшому інспектору столичної поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з країни.

Як повідомляється на сайті ДБР, правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

"Коштувала така послуга 6 тис. євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також "була найнята" організаторами оборудки. Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він пред'являв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму", - йдеться у повідомленні.

За інформацією, 23 серпня 2025 року п'ятьох військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.