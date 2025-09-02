2 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1287 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1287 RUSSIAN AGRESSION

2 вересня відзначають День закінчення Другої світової війни, День нотаріату, Всесвітній день кокоса.

День міста Одеса.

2 вересня 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України.

2021 - За участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкрили "Український дім".

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Маманта.

День закінчення Другої світової війни

Цього дня 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну. Церемонія підписання відбулася на борту американського лінкора "Міссурі" в Токійській затоці о 9:02 за токійським часом. Цей день став символом завершення найбільшого військового конфлікту в історії людства, який тривав від 1 вересня 1939 року. Війна охопила більшість країн світу і призвела до величезних людських втрат та руйнувань.

День нотаріату

Встановлений Указом Президента України 22 лютого 2010 року.

Свято було започатковане з метою визнання важливості нотаріальної діяльності у розбудові правової держави, а також для підтримки ініціативи Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати. Нотаріуси відіграють важливу роль у суспільстві, допомагаючи громадянам, підприємствам та організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. Вони посвідчують права та факти, що мають юридичне значення, забезпечуючи правову безпеку та стабільність.

Всесвітній день кокоса

Це свято було започатковане для підвищення обізнаності про важливість кокосів у подоланні бідності, розвитку кокосового виробництва та залученні інвестицій. Кокоси є надзвичайно важливими для багатьох країн, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де вони використовуються як їжа, питво, посуд, одяг і навіть будівельний матеріал.

Цього дня народилися:

1856 - Український письменник і громадський діяч, дійсний член НТШ Володимир Левицький;

1908 - Український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" - "Буран" Валентин Глушко;

1940 - Український художник-графік Богдан Сорока.

Ще в цей день:

1889 - У Маріуполі починає працювати морський порт;

1918 - Розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1945 - У гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні, закінчення Другої світової війни;

1945 - В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 - Уперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;

1991 - США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Маманта

Святий Мамант народився близько 260 року в Кесарії Каппадокійській (сучасна Туреччина) у родині християн Феодота і Руфини. Його батьки були ув’язнені за свою віру і померли у в’язниці, залишивши Маманта сиротою. Його виховала благочестива вдова на ім’я Аммія.

Мамант з раннього віку проповідував християнство і навернув багатьох своїх однолітків до віри. За це він зазнав численних переслідувань і тортур. Його намагалися втопити в морі, але, за християнськими віруваннями, янгол Господній врятував його і привів на гору поблизу Кесарії, де він жив серед диких звірів, які не чіпали його. Згодом Маманта знову заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його кинули на арену до диких звірів, але ті не завдали йому шкоди. Тоді один із язичницьких жерців убив його тризубцем.

Іменини: Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Стефан.