04:48 02.09.2025
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА
Унаслідок ворожої атаки Київської області в Білій Церкві загинула людина, повідомив глава ОВА Микола Калашник.
"Унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві загинула людина. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу", - написав він в телеграмі.
Також, за словами Калашника, в місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Більш детальна інформація згодом, додав він.
Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6832