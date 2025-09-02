Інтерфакс-Україна
Події
04:48 02.09.2025

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

1 хв читати

Унаслідок ворожої атаки Київської області в Білій Церкві загинула людина, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві загинула людина. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Калашника, в місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Більш детальна інформація згодом, додав він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6832

Теги: #київська #атака #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:24 02.09.2025
Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

Ворог знову атакував припортову інфраструктуру Одещини - РДА

00:01 01.09.2025
Зловмисника, який застрелив одну людину, а іншу поранив у Фастові, затримано - Нацполіція

Зловмисника, який застрелив одну людину, а іншу поранив у Фастові, затримано - Нацполіція

20:01 31.08.2025
Одна людина постраждала внаслідок удару ворога по селу в Запорізькій області

Одна людина постраждала внаслідок удару ворога по селу в Запорізькій області

23:45 30.08.2025
Після нічної атаки у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

Після нічної атаки у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

21:11 30.08.2025
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

09:04 30.08.2025
Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

06:14 30.08.2025
На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

На Київщині через ворожий обстріл пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки поїздів

17:05 29.08.2025
Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

Київська ТПП запускає освітню програму з електронної комерції для бізнесу

22:53 28.08.2025
У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

20:25 27.08.2025
В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

Зеленський доручив Умєрову скоординувати урядовців та енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО

Окупанти зайняли Комишуваху Донецької області на кордоні з Запорізькою та Дніпропетровською - DeepState

Заступник голови Нацполіції: підозрюваного у вбивстві Парубія інструктували, про спільників наразі невідомо

ОСТАННЄ

Понад 80% зібраних страховиками non-life премій у I пів. припадає на транспортне та особисте страхування

Ворог вдарив по Сумах, є постраждалі та пошкодження - ОВА

ФДМУ призначив на 25 листопада електронний аукціон із продажу держпакета акцій ОПЗ

Обстріли Сумщини 1 вересня: постраждали семеро цивільних – ОВА

Окупанти втратили 144 особи на покровському напрямку - Генштаб

США розглянуть нові обмеження проти РФ через посилення обстрілів українських міст - міністр фінансів

Жовква обговорив із делегацією Норвегії фінансування виробництва українських дронів

Зеленский обсудил с лидерами коалиционных фракций Бундестага финансовую, оборонную поддержку и дипломатию

Підліток постраждала через удар ворожого БпЛА по прикордонній громаді Чернігівщини

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА