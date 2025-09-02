У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

Унаслідок ворожої атаки Київської області в Білій Церкві загинула людина, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві загинула людина. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Калашника, в місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Більш детальна інформація згодом, додав він.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/6832