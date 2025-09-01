Інтерфакс-Україна
21:27 01.09.2025

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки для України.

"Обговорили (з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном – ІФ-У) роботу над гарантіями безпеки. Для нас дуже важлива залученість усіх партнерів. Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки", - написав він в соцмережі Х в понеділок.

Президент зазначив, що також є однакове бачення необхідності посилення тиску на Росію, зокрема й через запровадження вторинних санкцій.

"Треба зробити все можливе, щоб у Москві нарешті відчули, що ця війна є для них справді дорогою. Тільки так там почнуть думати про те, як закінчити те, що самі почали", - підкреслив глава української держави.

Зеленський відзначив підтримку Ірландією європейського майбутнього України та чітку позицію про те, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі.

Також він додав, що домовився з ірландською стороною про пошук можливостей щодо допомоги з фінансуванням для забезпечення учнів безкоштовним харчуванням.

 

