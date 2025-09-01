Війна скоротила бізнес удвічі, експорт в Європу стикається з російськими поставками слябів - топменеджер "Метінвесту"

Фото: https://metinvestholding.com/

Гірничо-металургійна група "Метінвест" до війни мала стратегічне планування на 10-20 років, то наразі відбувається планування на місяць, та й ці плани бойові дії роблять їх майже неможливими, заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз на події Radio NV "Україна як бренд | Made in Ukraine", що пройшла у Києві.

"Ми пережили важкі зими, відключення електроенергії, і ми втратили половину бізнесу: зі 100 тисяч людей залишилося 50 тисяч, Маріуполь втрачено. Навіть у лютому 2022 року ми планували інвестиції на $1,2 млрд у Маріуполь, але через кілька днів все змінилося", - пояснив він.

Водовіз наголосив, що нині перед компаніями ГМК стоїть питання не розвитку, а виживання, а тому потрібні стратегічні й структурні рішення, щоб галузь могла запрацювати на повну потужність.

"Метінвест" залишається найбільшим приватним експортером України. Хоча обсяги експорту зменшилися удвічі, ми все одно зберігаємо першість. Але це означає, що й сама економіка скоротилася удвічі, й ми стали значно слабшими, ніж раніше", - додав він.

За його словами, компанія стикається з проблемами під час експорту продукції на європейський ринок.

"Наш головний конкурент у Європі щодо слябів - саме росія, але європейські чиновники на це закривають очі. Ми обійшли всі кабінети разом із Міністерством економіки та євроінтеграції, посольства теж розуміють критичність ситуації. Проте, коли справа доходить до економіки й промисловості, нам кажуть: свої проблеми нам ближчі", - зазначив Водовіз.

Крім того, "Метінвест" веде діалог із державними монополістами в Україні.

"Ми найбільша приватна компанія в Україні, наш основний контрагент – "Укрзалізниця". Це монополіст, і спілкування з ним надзвичайно важке. Профільне міністерство, на жаль, не виступає арбітром між державним монополістом і бізнесом, фактично підтримуючи позицію "Укрзалізниці". Чому не можна підвищувати тарифи? Бо потрібно розуміти наслідки. Ви підвищуєте тарифи - це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф - ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", - пояснив керівник офісу гендиректора "Метінвесту".

Водночас Водовіз зазначив, що уряд працює над урегулюванням питання щодо дії механізму прикордонного вуглецевого коригування CBAM, який набуває чинності з 1 січня 2026 року.

"Але чи встигнуть за півроку, щоб ми не платили додаткового податку, - велике питання. Адже він позначиться на кінцевій ціні продукції. Нарад із бізнесом багато, та ситуація кардинально не змінюється. Бізнес розуміє: розраховувати можна тільки на себе", - констатував топ-менеджер.

Водовіз також звернув увагу на інструменти державної підтримки бізнесу.

"З програми Ukraine Facility виділено 8 млрд, але реально бізнес майже нічого не отримав. Можливо, лише кілька десятків мільйонів. Як відбувається цей процес - незрозуміло, для нас це закрита книга. Ми стукаємо в усі двері, але цих грошей не бачимо", - резюмував топ-менеджер.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".