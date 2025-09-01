Позачергове засідання Ради НАТО-Україна пройде в Брюсселі через нещодавні атаки РФ - Сибіга

Фото: https://www.president.gov.ua/

Позачергове засідання Ради НАТО-Україна відбудеться у Брюсселі у понеділок, 1 вересня, на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми очікуємо цілеспрямованої дискусії щодо спільних кроків для адекватного реагування на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр висловив вдячність НАТО та всім союзникам, які продовжують виявляти "рішучу підтримку Україні та змістовних мирних зусиль". "Москва має відчувати сильніший тиск внаслідок затягування війни", - закликав Сибіга.

Як повідомлялося, в ніч на 30 серпня окупанти випустили 537 дронів та 45 ракет по Україні, з яких 510 та 38 відповідно було знешкоджено. В Києві загинуло 25 мирних жителів, серед них четверо дітей, пошкодження будівель та інфраструктури зафіксовано у 33 локаціях у всіх 10 адміністративних районах української столиці.