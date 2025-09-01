Затримано підозрюваного у справі вбивства Андрія Парубія – Зеленський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані", – написав він у телеграм в ніч на понеділок.