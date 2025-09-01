Інтерфакс-Україна
00:10 01.09.2025

Сили оборони відбили за добу, що минула, 137 ворожих атак - Генштаб

За минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Окупанти завдали один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши одну ракету та скинувши 57 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1829 дронів-камікадзе та здійснили 3107 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою у неділю була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28480

