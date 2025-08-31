Інтерфакс-Україна
14:35 31.08.2025

Окупанти просунулися на лиманському напрямку та в Дніпропетровській області - DeepState

OSINT-проєкт DeepState повідомляє про просування російських окупантів в селищі Зарічне Лиманської громади Краматорського району Донецької області на північ Серебрянського лісництва, а також в районі села Маліївка Синельниківського району Дніпропетровської області біля кордону з Донецькою.

При цьому про взяття ворогом якогось населеного пункту під контроль не йдеться. "Ворог просунувся у Зарічному та поблизу Маліївки", - йдеться в повідомленні на телеграм-каналі DeepState.

За останні дві доби площа російського контролю в Запорізькій та Дніпропетровській областях разом узятих зросла на 10,28 кв км, а "сіра зона" невизначеного контролю на 1,24 кв км збільшилась в районі Степногірська у Запорізькій області біля Каховського водосховища, проте зменшилась на 1,45 кв км в районі Маліїівки.

На покровському напрямку окупанти за дві доби зайняли 2,15 кв км української території, натомість на 0,91 кв км зменшилась "сіра зона".

В Харківській, Луганській та на півночі Донецької області в районі Лимана площа російського контролю за дві доби зменшилась на 6,48 кв км, "сіра зона" – на 1,21 кв км. Проте ця ділянка охоплює район Куп'янська Харківської області, де у суботу повідомлялося про відкидання противника, який намагався обійти місто з заходу та перерізати шляхи постачання. Там же на картах DeepState з'явилася звільнена територія в районі села Мирне площею 7,82 кв км.

Таким чином, за дві доби площа контролю окупантів зросла загалом на 5,95 кв км, натомість "сіра зона" зменшилась на 2,33 кв км.

DeepState продовжує показувати на своїх мапах села Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області, окупацію яких у вівторок спростував Генеральний штаб Збройних сил України, як контрольовані ворогом.

Як повідомлялося, на минулому тижні площа російської окупації зростала в середньому на 16 кв км щодоби, натомість площа "сірої зони" скорочувалася на 2,5 кв км на добу.

