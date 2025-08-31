Інтерфакс-Україна
10:52 31.08.2025

РФ може посилити удари по українській енергетиці в найближчі тижні - ISW

Росія найближчими тижнями може значно посилити інтенсивність своїх атак проти України, а тимчасове затишшя під час саміту на Алясці використала для накопичення боеприпасів, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 30 серпня.

"Росія, ймовірно, посилить свої удари по Україні найближчими тижнями, щоб використати свої поповнені запаси ракет та безпілотників та погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими", - ідеться в звіті.

В ISW вважають, що Росія використала підготовку до саміту на Алясці 15 серпня для накопичення безпілотників та ракет, а також завдала обмежених ударів по Україні, щоб хибно представити себе як добросовісного переговірника перед адміністрацією США.

